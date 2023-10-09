أكثر من 7.2 مليون.. إجمالي حركة عبور المركبات على طرق المملكة خلال أسبوع

وأوضحت هيئة الطرق في إنفوجرافيك على حسابها في "إكس"- تويتر سابقاً- أن إجمالي حركة عبور المركبات على طرق حائل تخطى 234 ألفاً، والجوف 176 ألفاً ونجران 152 ألفاً ثم الحدود الشمالية 119 ألفاً وجازان 116 ألفاً وأخيراً الباحة 112 ألف مركبة.