منتدى "TOURISE" يختتم نسخته الافتتاحية في الرياض.. ويعلن مبادرات عالمية تعيد رسم مستقبل السياحة

اختتم منتدى "TOURISE" أعمال نسخته الافتتاحية، التي عُقدت في مدينة الرياض برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري، تحت شعار "نحو الخطوة الضخمة المستقبلية".
وشهد المنتدى مشاركة نخبة من القادة وصنّاع القرار والمبتكرين وأصحاب الرؤى في قطاع السياحة العالمي، إلى جانب حضور تجاوز 10 آلاف مشارك من أكثر من 100 دولة، من بينهم 42 وزيرًا و2,040 رئيسًا تنفيذيًا و434 إعلاميًا و137 متحدثًا، بمشاركة 19 شريكًا إعلاميًا و32 راعيًا و9 شركاء معرفيين.
ألقى وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة منتدى TOURISE الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب الكلمة الختامية، رفع فيها الشكر والعرفان لمقام سمو ولي العهد على رعايته الكريمة للمنتدى، مؤكدًا أن الحدث "أثبت أهمية التعاون والابتكار في رسم مستقبل مستدام وشامل لقطاع السياحة".
وأضاف معاليه: "إن TOURISE ليس مجرد حدث عابر، بل هو انطلاقة لإرثٍ مستدام، ومنصة حاضنة للأفكار والمبادرات والشراكات التي ستعيد رسم ملامح مستقبل السياحة للأجيال القادمة".
ناقش المنتدى أربعة محاور رئيسية هي: مواجهة التحديات، واستثمار فرص النمو، وتحفيز الاستثمارات الكبرى، وتطوير السياسات المستقبلية.
وشهد أكثر من 67 جلسة على 3 منصات مختلفة، وتوقيع 80 إعلانًا ومذكرة تفاهم، ساهمت في تحفيز استثمارات بقيمة 113 مليار دولار لدعم نمو قطاع السياحة العالمي، إضافة إلى 1,000 اجتماع عمل لتبادل الخبرات والرؤى بين المشاركين.
كما قدّم المنتدى مناطق تفاعلية مبتكرة مثل "المركز الرقمي" و"منطقة الابتكار" و"منطقة الشاطئ"، التي احتضنت لقاءات وشراكات نوعية عزّزت التعاون بين المؤسسات الدولية والمستثمرين.
أعلن المنتدى عن إطلاق عدد من المبادرات العالمية الرائدة، من أبرزها:
- مبادرة "السياحة الفاعلة" (Agentic Tourism Initiative): أُطلقت بتحالف من 10 منظمات عالمية لتدشين حقبة جديدة يقودها الابتكار البشري المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
- مبادرة "وجهات السياحة" (Tourism Destination Initiative): بمشاركة 14 عضوًا مؤسسًا لتطوير أدوات وحلول ذكية تسهم في بناء وجهات أكثر استدامة وشمولية.
- مبادرة "التأشيرة عبر الملف الشخصي" (Visa by Profile): وهي الأولى من نوعها عالميًا، وتتيح للمسافرين المؤهلين الحصول على تأشيرة السعودية خلال دقائق معدودة بالاعتماد على بيانات جواز السفر وبطاقة الائتمان دون الحاجة لإدخال بيانات إضافية.
- مبادرة "ما وراء السياحة" (Beyond Tourism): بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لتعزيز دور السياحة كقوة دافعة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة عبر تحالفات عابرة للقطاعات.
شهد المنتدى أيضًا تكريم الفائزين بـ جوائز TOURISE، المبادرة العالمية التي تكرّم الوجهات السياحية المتميزة التي تبني جسورًا ثقافية بين الشعوب وتقدّم تجارب استثنائية للزوار.
- طوكيو: أفضل وجهة شاملة، وأفضل وجهة للترفيه، وأفضل وجهة لفنون الطهي.
- باريس: أفضل وجهة للتسوّق.
- نيويورك: أفضل وجهة للفنون والثقافة.
- أنكاش (بيرو): أفضل وجهة للمغامرات.
يُذكر أن منصة TOURISE أُعلن عنها في مايو 2025 بمبادرة من وزارة السياحة، لتكون محفلًا عالميًا يجمع صنّاع القرار ورواد الابتكار من مختلف القطاعات، ويسهم في تطوير سياسات مستقبلية تعزز مرونة واستدامة قطاع السياحة العالمي.