منتدى "TOURISE" يختتم نسخته الافتتاحية في الرياض.. ويعلن مبادرات عالمية تعيد رسم مستقبل السياحة

وشهد المنتدى مشاركة نخبة من القادة وصنّاع القرار والمبتكرين وأصحاب الرؤى في قطاع السياحة العالمي، إلى جانب حضور تجاوز 10 آلاف مشارك من أكثر من 100 دولة، من بينهم 42 وزيرًا و2,040 رئيسًا تنفيذيًا و434 إعلاميًا و137 متحدثًا، بمشاركة 19 شريكًا إعلاميًا و32 راعيًا و9 شركاء معرفيين.