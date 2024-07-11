نجاح الإغلاق المالي لمشروعي "طيبة 2" و"القصيم 2" لإنتاج الطاقة الكهربائية بسعة إجمالية تبلغ 3.96 جيجاواط

وقالت السيدة بياتريس بوفون، نائبة رئيس مجموعة كهرباء فرنسا (EDF) المسؤولة عن القسم الدولي ورئيسة مجلس إدارة شركة EDF للطاقة المتجددة والرئيسة التنفيذية: "نود أن نشكر الجهات الحكومية المعنية في المملكة العربية السعودية، وخصوصًا وزارة الطاقة، والشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس)، على الثقة التي أولوها لتحالفنا لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل أول محطات توليد للكهرباء في المملكة بتقنية الدورة المركبة مع الجاهزية لبناء وحدات التقاط ثاني أكسيد الكربون ، حيث إن تحقيق الإغلاق المالي لمحطتي طيبة-2 والقصيم-2، بقدرة إجمالية 3.96 جيجاواط، يمثل مرحلة مهمة في التزامنا بدفع عجلة حلول الطاقة المستدامة؛ من خلال دمج التقنية المبتكرة، كما أننا لا نحسّن كفاءة وموثوقية إنتاج الطاقة فحسب، بل نُسهم أيضًا بشكل فعّال في تقليل انبعاثات الكربون، من خلال العمل مع شركائنا ، بالوجود في طليعة المشروعات الرائدة التي تُسهم في تحقيق تحول الطاقة العالمي وتدعم أهداف المناخ الطموحة للمملكة".