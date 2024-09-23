اليوم الوطني.. "سمة" تحتفي بالفئات الخاصة بمبادرات تدعم رؤية 2030

وتأتي هذه المبادرات ضمن ريادة سمة في مجال المسؤولية الاجتماعية؛ حيث أطلقت مؤخرًا حزمة من المبادرات المجتمعية ضمن استراتيجيتها الجديدة تحت شعار "سمة للوطن: نماء للمجتمع وتوعية للأجيال"، والتي تهدف إلى تعزيز دورها المجتمعي ووضع بصمة ذات أثر مستدام على كافة المستويات؛ لتسعى "سمة" من خلالها لتكون ضمن أفضل خمس جهات تفعّل مسؤوليتها الاجتماعية بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية والدراسات.