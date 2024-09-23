اليوم الوطني.. "سمة" تحتفي بالفئات الخاصة بمبادرات تدعم رؤية 2030

أطلقت الشركةُ السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" مجموعةً من المبادرات الاجتماعية بمناسبة اليوم الوطني 94 تحت شعار "وطن آمن وشعب بأمان" لعدد من الفئات الخاصة، تشمل الأطفال الأيتام، والأطفال ذوي الإعاقة، والمسنين، والأطفال المنومين في المستشفيات.
تهدف هذه المبادرات إلى إدخال الفرحة والسرور والبهجة على نفوس الفئات الخاصة وإشراكها في التعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية، والإسهام في تحسين الحالة النفسية والدعم المعنوي لهم ودمجهم مع المجتمع، ومشاركتهم المناسبات الوطنية، ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني وجودة الحياة في رؤية 2030.
وتأتي هذه المبادرات ضمن ريادة سمة في مجال المسؤولية الاجتماعية؛ حيث أطلقت مؤخرًا حزمة من المبادرات المجتمعية ضمن استراتيجيتها الجديدة تحت شعار "سمة للوطن: نماء للمجتمع وتوعية للأجيال"، والتي تهدف إلى تعزيز دورها المجتمعي ووضع بصمة ذات أثر مستدام على كافة المستويات؛ لتسعى "سمة" من خلالها لتكون ضمن أفضل خمس جهات تفعّل مسؤوليتها الاجتماعية بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية والدراسات.