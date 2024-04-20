القبض على مهربيها ومستقبليها.. حرس الحدود بنجران يحبط تهريب 22 كجم حشيش

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران وسط خطة أمنية وميدانية، تهريب (22) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، حيث قبضت على مهربيها، وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية، ومستقبليها مقيمان من الجنسيتين اليمنية والصومالية.
وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
جاء ذلك ضمن جهود المديرية العامة لحرس الحدود في الحرب على المخدرات.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.