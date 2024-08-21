أكثر من 200 شاب يشاركون في بيع التمور بالتجزئة وسط كرنفال بريدة للتمور

وأكّد الشاب فهد الشمري؛ 25 عاماً، أن بيع التمور بالتجزئة أوجد له عائداً مادياً مجزياً شجّعه على الاستمرار، حيث يقوم بالشراء من ساحة المزادات فجراً، وعرض بضاعته بعد الساعة الثامنة صباحاً بهامش ربحي جيد في السوق نفسه، مؤكداً أن بيع التجزئة يتيح له الدخول بأقل رأس مال ممكن ومتاح، وهذا سر إقبال الشباب عليه.