"يلو" تشارك في برنامج صيف السعودية "جوي وأجوائي"

وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران بأن مشاركة "يلو" في برنامج صيف السعودية 2022 (جوي وأجوائي) مصدر اعتزاز لكافة منسوبي الشركة بأن نكون جزءاً من الحراك المثمر الذي نشهده في هذا القطاع الحيوي والمؤثر في المجتمع عبر العديد من الإيجابيات التعليمية والثقافية والاقتصادية والترفيهية التي يعود نفعها على كافة أفراد المجتمع، وأضاف قائلاً: "تحرص "يلو" على التواجد المستمر في كافة الأنشطة والفعاليات التي لها أثر ممتد على المجتمع في مختلف المجالات كما حصل في الأعوام الماضية عبر رعاية وإقامة العديد من المعارض والمهرجانات والبطولات الرياضية في مختلف الألعاب، واليوم نشارك في برنامج صيف السعودية 2022 عبر تقديم عروض، فالكل يعلم بأن السيارة عنصر مهم في السياحة الداخلية وبتقديمنا لهذه العروض فنحن ندعم الأسرة للاستمتاع بإجازتها في مناطق المملكة على متن سيارات "يلو" بسعر مخفض لإيجار المركبة وبنصف قيمة خدمة الكيلو متر المفتوح، وعلى شحن المركبات بين المدن وهي أهم النقاط التي يحتاجها من يبحث عن التنقل بين المدن خلال رحلته السياحية الداخلية