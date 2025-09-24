جيني تحتفي بوحدة المملكة في اليوم الوطني السعودي

يُجسد اليوم الوطني السعودي الخامس والتسعون لحظة اعتزاز وفخر لكل مواطن ومقيم على أرض المملكة، فهو يوم يخلّد رحلة الوحدة، ويحتفي بإنجازات الماضي، ويرسم ملامح مستقبل مشرق تقوده رؤية طموحة وأحلام لا تعرف المستحيل.
في هذا اليوم، تجتمع القلوب على الولاء، وتلتقي الأجيال على قيم الانتماء، ويُرفع شعار وطن واحد يجمع من خلاله المملكة العربية السعودية.
وانسجامًا مع هذه الروح الوطنية، شاركت جيني، المنصة الرائدة في خدمات النقل الذكي، في احتفالات الأمة، مطلقةً حملة تفاعلية قدّمت من خلالها 95 مشوارًا مجانيًا، في بادرة رمزية تعبّر عن 95 عامًا من الإنجاز والعطاء، كما امتدت هذه الاحتفالات لتزين شوارع المملكة عبر فعاليات ميدانية مميزة وهدايا، عززت من خلالها مشاعر الفخر الوطني والوحدة بين أفراد المجتمع.
تعكس هذه المبادرات التزام جيني بمسيرة التقدم والتطلعات المستقبلية للمملكة، وتبرز دورها في تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تُعطي الأولوية للتنقل الذكي، والتكنولوجيا المتقدمة، ورفاهية المواطن، وتواصل جيني دعم هذه الرؤية عبر توفير مشاوير آمنة، وموثوقة، وتوفيرية تُسهم في تحسين تفاصيل الحياة اليومية.
وبهذه المناسبة، أكّد حمّاد احتشام، الرئيس التنفيذي لشركة جيني، على التزام الشركة بدعم المجتمع السعودي ورؤيته المستقبلية، قائلًا:
"التزامنا تجاه المجتمع السعودي ورؤيته الطموحة ينبع من قناعتنا الراسخة، نحن في جيني نؤمن بأن القيمة الحقيقية تكمن في الأثر الإيجابي الذي نتركه، ومن خلال الجمع بين تقنيتنا المبتكرة وقاعدة مستخدمينا الكبيرة، نعتز بكوننا جزءًا من هذا النمو، ونتطلع إلى تقديم المزيد من التميز لجميع أفراد الشعب السعودي."
يتجاوز دور جيني كونها مجرد وسيلة نقل، لتصبح شريكًا موثوقًا في أهم محطات الحياة، فهي حاضرة عندما تجتمع الأسر، وحين يتوجّه الموظفون إلى أعمالهم، والطلاب نحو أحلامهم، وعندما يحتفي الوطن بأمجد لحظاته.
وفي هذا اليوم التاريخي، وقفت جيني جنبًا إلى جنب مع المجتمع السعودي، ليس بصفتها مجرد تطبيق نقل، بل كشريك في اللحظات التي تصنع الفارق، ومع كل مشوار، تجدد جيني التزامها بأن تكون جزءًا من مسيرة الفخر، والفرح، والتكاتف التي يعيشها الوطن، اليوم وكل يوم.