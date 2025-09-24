جيني تحتفي بوحدة المملكة في اليوم الوطني السعودي

وبهذه المناسبة، أكّد حمّاد احتشام، الرئيس التنفيذي لشركة جيني، على التزام الشركة بدعم المجتمع السعودي ورؤيته المستقبلية، قائلًا:

"التزامنا تجاه المجتمع السعودي ورؤيته الطموحة ينبع من قناعتنا الراسخة، نحن في جيني نؤمن بأن القيمة الحقيقية تكمن في الأثر الإيجابي الذي نتركه، ومن خلال الجمع بين تقنيتنا المبتكرة وقاعدة مستخدمينا الكبيرة، نعتز بكوننا جزءًا من هذا النمو، ونتطلع إلى تقديم المزيد من التميز لجميع أفراد الشعب السعودي."