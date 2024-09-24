عن القمة السعودية للبنية التحتية.. "السليمان": قمة من أجل التخطيط لمستقبل الطرق والجسور والمطارات والموانئ

ويعلق "السليمان" قائلًا: "تكتسب القمة والمعرض السعودي للبنية التحتية أهمية كبيرة، فهو الحدث الوحيد في المملكة الذي يغطي كافة قطاعات البنية التحتية، ويجمع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، حيث تطرح القمة مواضيع بالغة الأهمية كمستقبل البنية التحتية وتخطيطها وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات الربط الحضري كالطرق والجسور والمطارات والموانئ والسكك الحديدية، والتقنية الذكية كتقنية البناء والاستدامة والتنقل، والمرافق كالمياه والطاقة والاتصالات، بمشاركة أكثر من 400 عارض وأكثر من 30 دولة و12 جناحًا دوليًا، حيث ينتظر عقد 25 جلسة بمشاركة أكثر من 70 متحدثًا!".