"دور الفتوى في حفظ الضرورات والأمن".. مبادرة إفتاء حائل لمحافظات المنطقة

نفّذ مكتب الإفتاء في منطقة حائل، وبتوجيه من سماحة المفتي العام للمملكة ونائبه للشؤون التنفيذية، وبتنسيق وموافقة من وزارة الشؤون الإسلامية- فرع الإفتاء بمنطقة حائل، مبادرة "دور الفتوى في حفظ الضرورات وحفظ الأمن"، والتي تستمر شهرين ابتداءً من الثلاثاء 26/ 4/ 1446هـ.
وقام المفوض بالإفتاء بمنطقة حائل فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الرضيمان، بتنفيذ أول برامج المبادرة في مدينة جبة في الثلاثاء 26/ 4/ 1446هـ؛ حيث تطرق إلى أهمية حفظ الضرورات، وحفظ الأمن؛ مجيبًا في نهاية البرنامج عن أسئلة المستفتين.
وفي محافظة الشملي، نفّذ "الرضيمان" برنامجًا مماثلًا وتفاعل مع الحضور وأجاب عن فتاواهم.
جدير بالذكر أن تنفيذ المبادرة، سيتم في جميع محافظات منطقة حائل المتبقية (بقعاء، الحائط، الغزالة، موقق، السليمي، الشنان، سميراء).