"دور الفتوى في حفظ الضرورات والأمن".. مبادرة إفتاء حائل لمحافظات المنطقة

وقام المفوض بالإفتاء بمنطقة حائل فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الرضيمان، بتنفيذ أول برامج المبادرة في مدينة جبة في الثلاثاء 26/ 4/ 1446هـ؛ حيث تطرق إلى أهمية حفظ الضرورات، وحفظ الأمن؛ مجيبًا في نهاية البرنامج عن أسئلة المستفتين.