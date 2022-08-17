الموانئ السعودية تسجل زيادة 16% في حجم البضائع المناولة خلال يوليو 2022م

من ناحية ثانية، شهدت أعداد حاويات المناولة في الموانئ السعودية ارتفاعًا نسبته 6.4% لتصل إلى 641 ألف حاوية مقارنة بـ602 ألف حاوية في شهر يوليو 2021م، وحققت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 9.5% لتصل إلى 268 ألف حاوية مسافنة مقارنة بـ245 ألف حاوية مسافنة في الفترة المماثلة من العام السابق.