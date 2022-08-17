الموانئ السعودية تسجل زيادة 16% في حجم البضائع المناولة خلال يوليو 2022م

سجلت الموانئ السعودية خلال شهر يوليو لعام 2022م، ارتفاعًا في حجم البضائع المناولة بنسبة 16% لتصل إلى 28 مليون طن مقارنة بـ24 مليون طن في شهر يوليو لعام 2021م؛ وذلك وفق أعلى مستويات الكفاءة والقدرة التشغيلية واللوجستية العالمية.
كما حققت البضائع العامة زيادة نسبتها 45.4% لتصل إلى 718 ألف طن، وارتفعت البضائع السائبة الصلبة بنسبة 30.3% لتصل إلى 4.2 ملايين طن؛ بينما ارتفعت البضائع السائبة السائلة بنسبة 19.1% محققة 16.3 مليون طن.
من ناحية ثانية، شهدت أعداد حاويات المناولة في الموانئ السعودية ارتفاعًا نسبته 6.4% لتصل إلى 641 ألف حاوية مقارنة بـ602 ألف حاوية في شهر يوليو 2021م، وحققت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 9.5% لتصل إلى 268 ألف حاوية مسافنة مقارنة بـ245 ألف حاوية مسافنة في الفترة المماثلة من العام السابق.
وفي سياق تطوير منظومة التشغيل في الموانئ السعودية؛ ارتفعت أعداد السفن خلال شهر يوليو 2022م، لتصل إلى 1.140 سفينة بزيادة 12%، وفارق 123 سفينة، وزادت أعداد السيارات لتصل إلى أكثر من 78 ألف سيارة بزيادة 31% وفارق 18 ألف سيارة؛ فيما بلغ إجمالي أطنان المواد الغذائية 2 مليون طن بزيادة 40% وفارق 560 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من عام 2021م.
يشار إلى أن الموانئ السعودية استقبلت خلال شهر يوليو من العام الجاري، 95 ألف راكب، بزيادة 70% مقارنة بـ56 ألف راكب في شهر يوليو 2021م، وتم تفريغ عدد 615 ألف رأس ماشية بكفاءة وجاهزية عالية.
وتعمل الهيئة العامة للموانئ "موانئ" على ترسيخ تنافسية القطاع البحري وتنمية بنيته التحتية وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث وفق خطة استراتيجية، تستهدف توسعة خطوط النقل البحري وتتسق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.