"الزعاق" يروي عن أسباب تشاؤم العرب قديمًا من الزواج في شوال

كشف خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق، عن أسباب تشاؤم العرب قديمًا من الزواج في شهر شوال.
وقال الزعاق إن الشهر العاشر من الشهور الهجرية يسمى بشهر شوال، لأنه كان يقع في شدة الحر فتنقص "تشول" ألبان الإبل؛ لذلك كان العرب يتشاءمون من الزواج في شهر شوال، حتى جاء الإسلام فأبطل هذا.
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس" أن شهر رمضان يحتوي على أفضل يوم بالسنة بعد رمضان وهو عيد الفطر المبارك، والست من شوال؛ لافتًا إلى أن عيد الفطر يأتي بأجواء معتدلة هذا العام، ويحل في فصل الشتاء بعد عامين؛ بينما لا يحل عيد الفطر في فصل الصيف سوى بعد عشرين عامًا.