"الزعاق" يروي عن أسباب تشاؤم العرب قديمًا من الزواج في شوال

وتابع في فيديو على حسابه في "إكس" أن شهر رمضان يحتوي على أفضل يوم بالسنة بعد رمضان وهو عيد الفطر المبارك، والست من شوال؛ لافتًا إلى أن عيد الفطر يأتي بأجواء معتدلة هذا العام، ويحل في فصل الشتاء بعد عامين؛ بينما لا يحل عيد الفطر في فصل الصيف سوى بعد عشرين عامًا.