"الحربي": تأجير العقارات التجارية "من الباطن" عبء على الاقتصاد.. وننتظر قراراً يوقف الظاهرة

وفي مقال "وزارة البلديات والقرار المنتظر" بصحيفة "اليوم"، يؤكد الحربي أن هذه الممارسة "تؤذي عمود الاقتصاد المحلي"، حيث تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 45% من توليد الوظائف. يقول: "وجود الوسطاء يسهم في رفع التكلفة التشغيلية، مما ينعكس على أسعار المنتجات وجودتها"، ويقلل من قدرتها على منافسة المستوردات. المشكل الأكبر أن الاقتصاد حر والمنافسة مفتوحة، لكن المستثمرين الكبار يفوزون بالعقود دون استغلالها فعليًا، بينما تضطر المصانع الصغيرة إلى الدفع لمستأجرين وسطاء بسبب ندرة الخيارات الحكومية للأراضي.