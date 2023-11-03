"الوطنية للإسكان" تختتم معرض "ريستاتكس الشرقية" بمبيعات تجاوزت 257 مليون ريال في 4 أيام

حيث قدمت الوطنية للإسكان خلال مشاركتها مجموعة من العروض الحصرية لزوار المعرض عند الحجز في مشاريعها السكنية، والتي تتنوّع ما بين عوائد مالية وضمانات إضافية، فضلًا عن تطبيق أقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59%، وذلك في سبيل تقديم العديد من التسهيلات لتسريع رحلة تملّك المواطنين للمسكن الأول، وتعزز من فرص تملكهم للمساكن بما يتوافق مع احتياجاتهم الفعلية وقدراتهم التمويلية.