شاهد.. صورة "واس" تعكس معاني الرحمة لمجنّدة سعودية.. والمصوّر يروي قصتَها

تصدّرت صورةُ وكالة الأنباء السعودية "واس" لمجنّدة سعودية تحتضن طفلًا بعد وصوله من السودان إلى جدة ضمن عمليات الإجلاء؛ مواقعَ التواصل الاجتماعي، وتناقلتها معظم وكالات الأنباء العالمية ووسائل الإعلام المختلفة، والتي عبرت عن معاني الألفة والرحمة التي تميّز المملكة حكومة وشعبًا، في وقوفها مع أشقائها من الدول العربية والصديقة في مختلف الظروف.
وتحدث المصور الفوتوغرافي نزار معتوق حسنين، عن التقاط عدسته لتلك الصورة، مشيرًا إلى أن نجاح فكرة الصورة ومضمونها يعود لانتقاء الوقت والمكان المناسبين لإظهار الحدث، مع دمج المهارة والمهنية العالية لمصوري "واس" مع روح الإبداع التي تتجلّى في الحسّ الإعلامي، وقراءة المشهد بكل أبعاده؛ بهدف إيصال الرسالة الإعلامية كاملة للمتلقّي باحترافية عالية.
يُذكر أن صورة "واس" تصدّرت العناوين الرئيسة للعديد من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، والتي تجسّد رؤية المملكة في تعزيز قيم التآخي والعمل الإنساني على كافة المستويات العربية والعالمية، وإظهار دور المرأة السعودية في هذا الإطار.