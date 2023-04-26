شاهد.. صورة "واس" تعكس معاني الرحمة لمجنّدة سعودية.. والمصوّر يروي قصتَها

تصدّرت صورةُ وكالة الأنباء السعودية "واس" لمجنّدة سعودية تحتضن طفلًا بعد وصوله من السودان إلى جدة ضمن عمليات الإجلاء؛ مواقعَ التواصل الاجتماعي، وتناقلتها معظم وكالات الأنباء العالمية ووسائل الإعلام المختلفة، والتي عبرت عن معاني الألفة والرحمة التي تميّز المملكة حكومة وشعبًا، في وقوفها مع أشقائها من الدول العربية والصديقة في مختلف الظروف.