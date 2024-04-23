إنجاز بمجال الجراحة الترميمية.. زراعة PEEK لمريض عانى من كسر بمحجر العين بسعود الطبية

وأوضحت المدينة أن المريض في العقد الثالث من العمر كان قد تعرض لحادث مروري في 2022، نتج عنه عدة كسور في عظام الوجه ومحجر العين اليسرى، جرى علاجه وتثبيته بواسطة صفائح معدنية.