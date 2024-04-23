إنجاز بمجال الجراحة الترميمية.. زراعة PEEK لمريض عانى من كسر بمحجر العين بسعود الطبية

سجلت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، إنجازًا طبيًّا بمجال الجراحة الترميمية، عندما نجح فريق طبي متخصص بقسم جراحة الوجه والفكين بقيادة استشاري جراحة الوجه والفكين بمستشفى الأسنان الدكتور فراس المسلم، في إجراء زراعة PEEK لمريض مصاب بكسر في محجر العين السفلي .
وأوضحت المدينة أن المريض في العقد الثالث من العمر كان قد تعرض لحادث مروري في 2022، نتج عنه عدة كسور في عظام الوجه ومحجر العين اليسرى، جرى علاجه وتثبيته بواسطة صفائح معدنية.
وأشارت المدينة إلى أنه مع مرور الوقت بدأ المريض يعاني من انزياح العين اليسرى ومشاكل متعلقة بوضع الصفائح المعدنية.
وقد أجريت العملية التي تكللت بالنجاح، وتم إزالة الصفائح المعدنية وزراعة قطعة PEEK ، وهي زراعة ملائمة حيويًّا للمريض ومصنعة من مادة الإيثير كيتون المتعددة ومخصصة للمريض بشكل ثلاثي الأبعاد بعد تخطيط جراحي افتراضي دقيق .
ونوهت المدينة بأن الحالة تعتبر من الحالات النوعية في مدينة الملك سعود الطبية في استخدام مادة PEEK لتحسين المظهر الوظيفي للمريض، حيث استعاد ثقته بنفسه .