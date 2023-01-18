على قناة "السعودية".. مَنْ يكسب مليون "ابتكارات المملكة"؟

ينطلق السبت المقبل على شاشة قناة السعودية برنامج "ابتكارات المملكة"، الذي يتنافس فيه الشباب السعودي الشغوف، الذي يهتم بالعلوم والتقنية؛ إذ يسلط البرنامج الضوء على الاختراعات التي تُلبي حاجة قطاعات عدة في السعودية، وتعرض الحلول لها عبر ابتكارات لمخترعين من فئة الشباب؛ لتحاكي رؤية 2030، وتسخّر هذه الاختراعات لخدمة المجتمع.
ويُعرض البرنامج كل يوم سبت في تمام الساعة الـ8:30 مساء، ويقدمه الإعلامي "محمد الموسى".
وتتمثل لجنة التحكيم من أصحاب الخبرة في مجالات العلوم والتقنية وريادة الأعمال.. وغيرها من المجالات، ويتقدمهم رئيس أبحاث العوز المناعي في مستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتورة مها المزيني، والمستشار في التقنية وريادة الأعمال الدكتور إبراهيم بابللي، ويرافقهم في كل حلقة عضو متخصص في أحد المجالات المذكورة.
وخلال كل حلقة تتنافس 3 فِرق من المبتكرين في مجالات عدة، مثل "السياحة - الطاقة - التعليم -العمران - التقنية – العلوم)، ويحصل الفائز على لقب "سفير المجال"، ويتأهل بعدها للحلقة النهائية.
وفي الحلقة الختامية يتنافس السفراء لاختيار عميد سفراء الابتكار لعام 2023، ويحصل الفائز في الحلقة الختامية على جائزة قدرها مليون ريال، وجميع السفراء أيضًا سيحصلون على فرص تمويلية وشراكة لتطوير مشاريعهم.