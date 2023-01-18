على قناة "السعودية".. مَنْ يكسب مليون "ابتكارات المملكة"؟

ينطلق السبت المقبل على شاشة قناة السعودية برنامج "ابتكارات المملكة"، الذي يتنافس فيه الشباب السعودي الشغوف، الذي يهتم بالعلوم والتقنية؛ إذ يسلط البرنامج الضوء على الاختراعات التي تُلبي حاجة قطاعات عدة في السعودية، وتعرض الحلول لها عبر ابتكارات لمخترعين من فئة الشباب؛ لتحاكي رؤية 2030، وتسخّر هذه الاختراعات لخدمة المجتمع.