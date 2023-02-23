"الغطاء النباتي": المتنزهات الواقعة تحت إشراف المركز والمقرر فتحها للرعي لا تشمل المحميات

يُذكر أن المركز كان قد أعلن عن إجراء دراسة تطبيقية لتعظيم الفائدة من تنامي الغطاء النباتي بكثافة، خاصةً النباتات الحولية في بعض مواقع الغطاء النباتي الواقعة تحت إشرافه، التي تشمل المتنزهات الوطنية؛ حيث يعمل المركز على وضع الخطط السنوية للرعي وتنظيمه، وفقًا لدراسات الحمولة الرعوية لكل منطقة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.