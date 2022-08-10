أكثر من 4 آلاف متدرب أمن صحي ينهون برنامجهم المنتهي بالتوظيف في هيئة التخصصات الصحية

يُذكر أن البرنامج يتضمّن تدريباً عملياً ونظرياً لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى أسبوعي تدريب ميداني في أحد القطاعات الصحية، ليتمكن المتدرب من اكتساب المهارات المهنية والعلمية، وبعد اجتياز المتدرب جميع المتطلبات المعتمدة يُمنح شهادة إتمام التدريب في برنامج الأمن الصحي، والتي تؤهله للعمل ضمن موظفي الأمن والسلامة في القطاعات الصحية في المملكة.