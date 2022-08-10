أكثر من 4 آلاف متدرب أمن صحي ينهون برنامجهم المنتهي بالتوظيف في هيئة التخصصات الصحية

خرّجت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم (الأربعاء) 4291 متدربًا ومتدربةً، يمثلون الدفعة الرابعة من البرنامج التدريبي "الأمن الصحي" المنتهي بالتوظيف، للانخراط في سوق العمل، وذلك خلال حفل التخرج الذي نظمته الهيئة افتراضياً.
وقال الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أوس الشمسان: إن الهيئة فخورة بما تلقاه الخريجون من إمكانات ومهارات ليكونوا درع وقاية في المنشآت الصحية، وإن دورهم مهم للقيام بأعمال تتعلق بأمن المنشآت والعاملين فيها، وسلامة المرضى، مهنئاً الخريجين بما تحقق لهم من إنجاز.
وأكد أن دور الأمن الصحي مهم وحيوي لرفع مستوى الخدمات في مجال الرعاية الصحية، وتوفير الدعم المهني والعلمي في مجال أمن المنشآت الصحية، وخلق بيئة آمنة وسليمة من المخاطر وفق أعلى المعايير للزوار والمرضى والموظفين.
ويعتبر البرنامج ضمن البرامج التخصصية التي تنفذها الأكاديمية الصحية للاستثمار في المواطن، من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل السعودي؛ تلبيةً لاحتياجات القطاع الصحي في المملكة.
يُذكر أن البرنامج يتضمّن تدريباً عملياً ونظرياً لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى أسبوعي تدريب ميداني في أحد القطاعات الصحية، ليتمكن المتدرب من اكتساب المهارات المهنية والعلمية، وبعد اجتياز المتدرب جميع المتطلبات المعتمدة يُمنح شهادة إتمام التدريب في برنامج الأمن الصحي، والتي تؤهله للعمل ضمن موظفي الأمن والسلامة في القطاعات الصحية في المملكة.