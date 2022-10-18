محليات

"منصور بن محمد" يتفقَّد جاهزية مشروع مطار حفر الباطن الإقليمي ويطلع على خطة تشغيله

نوَّه بما يحظى به "الطيران المدني" من دعم واهتمام من القيادة أسهما في تطوُّر ونمو القطاع
محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد يتفقد جاهزية افتتاح مشروع المطار
محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد يتفقد جاهزية افتتاح مشروع المطار
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استقبل الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام "داكو" محمد بن على الحسني.

واستمع محافظ حفر الباطن لشرح عن المراحل النهائية لمشروع مطار القيصومة بحفر الباطن. واستعرض الحسني الخطة التشغيلية لمطار القيصومة بحفر الباطن الإقليمي.

كما قام المحافظ بجولة تفقدية على جاهزية افتتاح مشروع المطار، يرافقه الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام، وعدد من القيادات الأمنية والخدمية بالمحافظة.

ونوَّه محافظ حفر الباطن بما يحظى به الطيران المدني من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة -أيدها الله-، أسهم في تطوُّر ونمو الطيران المدني.

فيما أعرب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام عن شكره وتقديره لسمو محافظ حفر الباطن على ما قدَّمه من توجيهات سديدة.

حفر الباطن
محافظ حفر الباطن
الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود
شركة مطارات الدمام
مطار القيصومة

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