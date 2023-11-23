"سلمان بن فيصل" يعلن عن مفاجآت لزوار "عبية في الدرعية"

وذلك بالإضافة لعروض الفرسان، والعروض الغنائية، وميدان ركوب الخيل، وغيرها من الفعاليات في منطقة القمرة وسهيل والثريا، التي تفتح أبوابها يوميًّا للزوار من الساعة الرابعة عصرًا.‏