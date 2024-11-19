بالفيديو.. "الجريوي" يكشف لـ"سبق" سر تميز النسخة الثامنة من منتدى مسك العالمي في “مدينة مسك”

ولم يكن منتدى مسك العالمي مجرد حدث عابر، بل منصة عالمية تهدف إلى تمكين الشباب السعودي والدولي، واستكشاف الفرص المستقبلية للتنمية. كما يأتي ضمن جهود مؤسسة “مسك” لتعزيز الريادة والابتكار، إلى جانب دور الجهات التابعة لها مثل مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، معهد مسك للفنون، وشركة مانجا للإنتاج، في توفير بيئة إبداعية شاملة.