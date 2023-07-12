إنجاز سعودي.. جامعة الطائف ضمن قائمة أفضل 151 جامعة حول العالم

وأوضحت جامعة الطائف أن هذا الإنجاز يأتي استكمالًا لسلسلة إنجازات الجامعة في التصنيفات العالمية للجامعات في السنتين الأخيرتين، وكانت الجامعة مصنفة خارج أفضل ٤٠٠ جامعة ناشئة على مستوى العالم في ذات التصنيف في عام ٢٠٢٢؛ حيث تقدّمت في التصنيفات العالمية الكبرى نظير تطور العمل البحثي والأكاديمي بالجامعة، واستراتيجية أعمالها التي تستهدف رؤية المملكة ٢٠٣٠، تسعى من خلالها إلى الاستمرار في التقدم بالتصنيفات العالمية، وتطوير منظومتها البحثية والأكاديمية لتكون ذات دور بحثي وتعليمي فعّال بمنظومة التعليم والبحث والابتكار بالمملكة العربية السعودية.