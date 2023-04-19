شاهد.. بردية "شمال الطائف" تتجدد بكثافة وبياضها "عروس" قبل العيد

فهدتجددت الحالة البردية المصحوبة بأمطارٍ متوسطة قبل موعد إفطار اليوم الأربعاء، وذلك على شمال الطائف بما فيها "الحوية" والتي اكتست باللون الأبيض، فيما تكونت طبقات من البرد بالطرق والشوارع والمساحات الخالية من السُكان والتي صُورت وكأنها سباقات تزلج، في واقعةٍ غير مسبوقة على المنطقة.

وتفصيلاً، توقفت الكثير من المركبات لبعض الوقت وترجل الكثير من الناس لرؤية تلك الحالة البردية التي جلبت المتعة، والتي لم تُشاهد من قبل سوى عبر التلفاز نقلاً عن دول أوروبية وخارجية تشهد مثل هذه الحالة وباستمرار.

والتقطت عدسات الهواة من المصورين وأجهزة الهاتف الجوال الكثير من الصور، والتي وثقت تلك الحالة لتبقى شاهدةً على الحدث، فيما تم تناقلها وبشكلٍ واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشكلت جذباً للكثير من المتابعين والذين تمنوا لو كانوا قد حضروا تلك الحالة وشاركوا توثيقها والإحساس بمتعتها.