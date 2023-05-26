"الأرصاد": أمطارٌ رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخاتٌ من البَرَد على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كما يستمر التوقّع بهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، والقصيم، كذلك على أجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة، في حين تكون السماء غائمةً جزئياً تتخللها سحبٌ رعديّة مُمطرة على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، حائل، تبوك.