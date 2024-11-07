"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: أمطارٌ خفيفة إلى متوسطة وسيول ورياح شديدة السرعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان وتبوك والباحة.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة أضم وبني يزيد وميسان والطائف والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة، وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا خفيفة على أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والنماص وبلقرن وتنومة والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة تبوك أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة تيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان وجازان، وأمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد ، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة العيص والعلا وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة.