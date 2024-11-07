"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: أمطارٌ خفيفة إلى متوسطة وسيول ورياح شديدة السرعة

ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان وجازان، وأمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد ، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة.