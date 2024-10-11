ليلى السلمان لـ'سبق': بدعم ولي العهد.. الدراما السعودية تفتح أبوابها للعالم وتصبح محط أنظار الجميع

وفي حديثها عن تجربتها في العمل الدرامي السعودي المصري المشترك "جذوة"، أعربت السلمان عن فخرها بالتعاون مع النجمة المصرية نبيلة عبيد، متوقعة نجاحًا كبيرًا للعمل. وأشارت إلى أن تفاصيل دورها لم تُحسم بعد، لكنها واثقة من أهمية الشخصية التي ستؤديها.