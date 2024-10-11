ليلى السلمان لـ'سبق': بدعم ولي العهد.. الدراما السعودية تفتح أبوابها للعالم وتصبح محط أنظار الجميع
أكدت الفنانة القديرة ليلى السلمان أن الدراما السعودية تشهد تحولاً نوعيًا بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للثقافة والفنون. وقالت السلمان في حديثها لـ"سبق": "بفضل دعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أصبحت الدراما السعودية لا تقتصر على المحلية بل باتت محط أنظار العالم."
وأضافت أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في تعزيز مكانة الفن السعودي وفتحت آفاقًا جديدة أمام الفنانين، مؤكدة أن الأعمال الفنية السعودية ستحظى بمكانة مرموقة في الساحة الإقليمية والدولية.
وفي حديثها عن تجربتها في العمل الدرامي السعودي المصري المشترك "جذوة"، أعربت السلمان عن فخرها بالتعاون مع النجمة المصرية نبيلة عبيد، متوقعة نجاحًا كبيرًا للعمل. وأشارت إلى أن تفاصيل دورها لم تُحسم بعد، لكنها واثقة من أهمية الشخصية التي ستؤديها.
كما استذكرت السلمان دورها المؤثر في مسلسل "العاصوف"، قائلة: "دور الأم الذي قدمته في 'العاصوف' كان من الأدوار التي عشقتها، حيث استحضرت فيه روح الحنين والطيبة من ذكرياتي مع والدتي وجدتي."
واختتمت السلمان حديثها بالتعبير عن تطلعها لتقديم المزيد من الأعمال التي تترك بصمة في عالم الدراما، متمنية التوفيق في جميع مشاريعها القادمة.