تذمّر سكان حي الرصف بحائل من رداءة السفلتة وتجمع المياه بشارع أبي عبدالله العسقلاني

وبيّنوا أن الخدمات الأساسية من ماء وصرف صحي مكتملة في الشارع، وهو ما يجعلهم يتساءلون عن سبب عدم إعادة سفلتته حتى الآن، خاصة أن أمانة منطقة حائل لا تقوم عادة بسفلتة الشوارع إلا بعد اكتمال البنية التحتية.