تذمّر سكان حي الرصف بحائل من رداءة السفلتة وتجمع المياه بشارع أبي عبدالله العسقلاني

أبدى عددٌ من سكان حي الرصف بحائل مخطط رقم ٩٤٠ تذمّرهم من سوء حالة شارع أبي عبدالله العسقلاني، الممتد بين القطعتين ١٠٦٣ و١١١٠ وحتى نهايته يسارًا بين ١٠٧٨ و١١٠٦/١ ويمينًا بين ١١٠٩ و١١٤٠/١، بسبب رداءة السفلتة وكثرة الحفريات التي تسببت في أضرار للمركبات وصعوبة في المرور.
وأشار السكان إلى أن الشارع يشهد تجمعًا للمياه عند هطول الأمطار أو أثناء غسيل المنازل، مما يزيد من سوء حالته ويجعل السير فيه خطرًا على المارة والمركبات.
وبيّنوا أن الخدمات الأساسية من ماء وصرف صحي مكتملة في الشارع، وهو ما يجعلهم يتساءلون عن سبب عدم إعادة سفلتته حتى الآن، خاصة أن أمانة منطقة حائل لا تقوم عادة بسفلتة الشوارع إلا بعد اكتمال البنية التحتية.
واقترح عددٌ من الأهالي، في حال عدم توافر ميزانية حالية لإعادة السفلتة، أن يتم إزالة الطبقة الحالية الرديئة واستبدالها بردم ترابي قويٌّ و متساوٍ لتفادي تجمع المياه وتقليل الضرر على المركبات، مشيرين إلى أن الوضع الحالي يشكل خطرًا على المارة وسالكي الطريق.