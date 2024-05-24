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بالفيديو.. مدير مدرسة ابتدائية في "بدع تبوك" يفاجئ طلابه خلال حفل تقاعده
عُرف عن "المسعودي" التفاني في العمل والتشجيع على مدار 30 عامًا
فاجأ مدير مدرسة ابتدائية في محافظة البدع بمنطقة تبوك طلاب مدرسته في حفل تقاعده بعد خدمة 30 عامًا بتقديم هدايا للطلاب كافة في المدرسة، عبارة عن دراجات هوائية. واستقبل الطلاب الهدايا بفرح كبير، وكانت أيضًا محل تقدير من أولياء الأمور.
وفي التفاصيل، عُرف عن مدير المدرسة مسلم سلمان المسعودي التفاني في العمل والتشجيع.. وقد فاجأ المسعودي قبل سنوات معلمي الصفوف الأولية بتعليق صورهم على سور المدرسة مع بداية العام تقديرًا لما قدموه من عمل وتفانٍ في التحصيل العلمي لطلابهم، وله عدد من المبادرات النوعية التي كانت محل إعجاب وتقدير.