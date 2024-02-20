مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينقذ أربعيني مصاب بانسداد بنسبة 99% بالشريان التاجي

وقال د.علي الغامدي استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والقسطرة رئيس الفريق الطبي المعالج أن المريض راجع عيادة القلب بسبب ألم مستمر لمدة "3" أيام بالصدر، وأجري له تخطيط وتحليل انزيمات القلب، وكانت نتيجة الفحصين طبيعية، لكن أثناء إجرائه لفحص الجهد طرأ تغيير في تخطيط القلب، صاحبه هبوط حاد في الضغط، فتم تحويله بعد حصوله على العلاجات الإسعافية إلى قسم الطوارئ، وهناك داهمته آلام حادة بالصدر، فتم تحويله على الفور للقسطرة القلبية، وعند تصوير الشريان التاجي الأيسر الرئيسي تبين أنه مسدود بنسبة "99%"، فتم فتحه مباشرة عبر القسطرة وتركيب دعامة في الموضع المتضرر من الشريان، فاستقرت ولله الحمد حالة المريض مباشرة.