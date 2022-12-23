الأحد المقبل.. "بصمة عبدالعزيز" توجِّه الأنظار إلى حائل

حددت أمانة جائزة أمير منطقة حائل "بصمة"، مساء يوم الأحد المقبل الأول من جمادى الثانية ١٤٤٤هـ،الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢، موعداً لإعلان الفائزين في نسختها الخامسة وتكريمهم برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة حائل، وبحضور الأُمراء وسبعة من الوزراء وممثلي عدة وزارات، ورجال الأعمال ومسؤولي الأجهزة الحكومية بمنطقة حائل.