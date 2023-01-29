حالتها صُنفت "طارئة وإنقاذ حياة".. عملية الـ6 ساعت تنقذ قلب طفلة بجازان

وأوضحت الشؤون الصحية بجازان أن مركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر استقبل حالة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات تعاني وجود مشاكل صحية عالية الخطورة، ولديها تأخر في النمو مع التهابات متكررة في الرئتين، وبعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية اتضح وجود ثقب بين البطينين وتشوه خلقي وارتجاع في الصمام الأورطي.