أمطار تتواصل بـ6 مناطق.. و"الأرصاد": متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بـ"البرد"

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10- 30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20- 40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط، خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10- 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.