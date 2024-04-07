قصر الصفا.. ولي العهد يجتمع مع رئيس الوزراء الباكستاني ويستعرضا العلاقات التاريخية

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ، في قصر الصفا بمكة المكرمة، مع السيد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
حضر الاجتماع الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، و وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر بن إبراهيم الخريف، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي.
فيما حضر الاستقبال من الجانب الباكستاني وزير الخارجية محمد إسحاق دار، و وزير الدفاع خواجة محمد آصف ، و وزير المالية محمد أورنجزيب ، ووزير الإعلام عطا الله ترار، ورئيس وزراء البنجاب السيدة مريم نواز شريف ، ونجل رئيس الوزراء حمزة شريف، نجل رئيس الوزراء سليمان شريف، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد تجديد ممتاز.