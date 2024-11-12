"دله العقارية" و"بالم هيلز".. شراكة استراتيجية في مجال التطوير العقاري والتعليم لدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030

وقعت شركة "دله العقارية"، اليوم (الإثنين)، اتفاقية شراكة مع شركة التطوير العقاري الرائدة في جمهورية مصر العربية "بالم هيلز للتعمير"؛ التي تمتلك أكثر من 25 عاما من الخبرة في مجال التطوير العقاري، وتبلغ محفظة أراضيها 31.2مليون متر مربع في جمهورية مصر العربية، وذلك لتطوير مشروعات عمرانية متكاملة ومتعددة الاستخدامات في مختلف مناطق المملكة.
وتأتي الشراكة كخطوة استراتيجية تُعزز جهود الشركتين في تطويرمجتمعات عمرانية متكاملة ومُستدامة، تُسهم في رفع مستوى جودة الحياة،وتُلبي احتياجات النمو الحضري لدعم الاقتصاد المحلي، تماشيا مع مُستهدفات برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ذات العلاقة.
وجاء ذلك خلال مٌشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2024، أضخم معرض عقاري على مستوى العالم، المستمر حتى الرابع عشر من نوفمبر الجاري بملهم (شمال الرياض)، برعاية معالي وزير البلديات والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.
وحضر حفل توقيع الاتفاقية، الأستاذ صالح عبد الله صالح كامل ممثلًا عن“دله العقارية”، والمهندس ماجد شريف، الرئيس التنفيذي لشركة “بالمهيلز” في السعودية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية من كلاالجانبين.
وتأتي الشراكة بين "بالم هيلز" و"دلة العقارية" لإنشاء مشروعات عمرانية متكاملة، على أن تستحوذ "بالم هيلز" على 60% من حصة الشركة الجديدة، و40% لصالح "دله العقارية".
كما تتضمن الشراكة مجالات متعددة لتعزيز البنية التحتية التعليميةمستهدفا بناء 15 مدرسة دولية على مدى العقد المقبل في المملكة العربية السعودية، لتعزيز جودة الحياة للمجتمع السعودي. بالإضافة إلى إقامة شراكة في أعمال المقاولات للاستفادة من الخبرات الممتدة للشركتين علىمدى 30 عامًا،
وأكد الأستاذ صالح عبد الله صالح كامل على التزام "دله العقارية"،بتطوير البنية التحتية في المملكة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تأتي كجزءمن استراتيجية "دله البركة" للاستثمار المستدام، بما يخدم مستهدفاترؤية السعودية 2030، وقال:" نهدف من خلال هذه الشراكة إلى بناءمجتمعات بتصاميم عصرية تواكب تطلعات المملكة، مع تعزيز الخدمات التعليمية عبر إنشاء مدارس دولية، تُسهم في رفع مستوى جودة الحياة".
كما أوضح ممثل "دله العقارية"، من أن الاتفاقية تنسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء؛ لدفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية، وتدعيم مكانة المملكة ضمن الاقتصادات العالمية.
قال المهندس ماجد شريف، الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز فيالسعودية" إن بالم هيلز اختارت التوسع في السوق السعودي بعدما شهد القطاع العقاري بالمملكة نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حتى أصبحالقطاع ثاني أكبر الأنشطة الاقتصادية مساهمة في الاقتصاد السعودي،هذا إلى جانب إطلاق المملكة العديد من المبادرات لتشجيع القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية في القطاع العقاري، مما يجعلها بيئة مثاليةلتوسيع أعمال الشركة في المملكة، لتنقل تجربتها الناجحة في مصر مدار25 عاما، إلي السوق السعودي"
أضاف، أن لدي شركة بالم هيلز خطة طموحة للاستثمار في السوق السعودي، تهدف إلي تقديم مشروعات مبتكرة ومستدامة، وقد بدأت أولى خطواتها بتوقيع شراكة مع شركة دلة العقارية، للاستفادة من خبراتها فيالتطوير والتنمية في المملكة العربية السعودية، و لتعزيز تواجدنا في السوق السعودي"
وتعد شركة بالم هيلز للتعمير، أحد أكبر شركات التطوير العقاري في جمهورية مصر العربية، كما تعمل على إنشاء أول مدينة مستدامة وذكية في مصر، مدينة "باديا"، التي تقام على مساحة 12.6 مليون متر مربع. كما تمتلك أكبر عدد من المشروعات القائمة علي الساحل الشمالي. بالإضافة إلى خطتها الإستراتيجية في التوسع في مجالي التعليم والضيافة من خلال شراكات مع مؤسسات عالمية، وأبرزها الشراكة مع مجموعة "ماريوت الدولية" و "جامعة تكساس الأمريكية" في "جامعة باديا".
وتعد شركة دله العقارية هي الذراع العقاري لمجموعة "دله البركة"، وهي من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والتخطيط العمراني في المنطقة، وقد ساهمت استثماراتها في العديد من المشاريع الضخمة في المملكة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الحضرية، والمدن الساحلية، والأحياء السكنية، والأبراج الفندقية، والمراكز التجارية، وغيرها.