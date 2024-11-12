"دله العقارية" و"بالم هيلز".. شراكة استراتيجية في مجال التطوير العقاري والتعليم لدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030

وتعد شركة بالم هيلز للتعمير، أحد أكبر شركات التطوير العقاري في جمهورية مصر العربية، كما تعمل على إنشاء أول مدينة مستدامة وذكية في مصر، مدينة "باديا"، التي تقام على مساحة 12.6 مليون متر مربع. كما تمتلك أكبر عدد من المشروعات القائمة علي الساحل الشمالي. بالإضافة إلى خطتها الإستراتيجية في التوسع في مجالي التعليم والضيافة من خلال شراكات مع مؤسسات عالمية، وأبرزها الشراكة مع مجموعة "ماريوت الدولية" و "جامعة تكساس الأمريكية" في "جامعة باديا".