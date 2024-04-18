التقطتها شركة إيرانية.. دارة الملك عبدالعزيز تنشر صورة تاريخية لمدينة الغاط

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية لمدينة الغاط؛ ابنة طويق البارة.
وقالت الدارة: في الصورة، تبدو ملامحها الطينية عريقة، ويبرز قصر إمارتها شامخًا وسط الصورة والتاريخ.
وأضافت: الصورة تقيس المسافة الحضارية خلال (55) عامًا.
وأشارت إلى أن الصورة بتاريخ 1390 هـ 1970م والتقطتها الشركة الهندسية الاستشارية الإيرانية "إبتكو" التي كانت ترتبط مع وزارة الاتصالات السعودية بعقد استشاري لدراسة تطوير الطرق بين المدن.
وأوضحت الدارة أن مصدر الصورة هو تقرير المرحلة الأولى للدراسة الاستطلاعية والمخطط العام ودراسة القابلية للتنفيذ "إبتكو".