التقطتها شركة إيرانية.. دارة الملك عبدالعزيز تنشر صورة تاريخية لمدينة الغاط

وأشارت إلى أن الصورة بتاريخ 1390 هـ 1970م والتقطتها الشركة الهندسية الاستشارية الإيرانية "إبتكو" التي كانت ترتبط مع وزارة الاتصالات السعودية بعقد استشاري لدراسة تطوير الطرق بين المدن.