"غسيل الكلى" بمستشفى الدكتور سليمان الحبيبب بالخبر.. رعاية صحية متميزة وآمنة وخصوصية عالية

يتميز مركز غسيل الكلى بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، بتوفر كافة مقومات البيئة الصحية المتكاملة، مع أعلى درجة من الرعاية الصحية الآمنة لمرضى الفشل الكلوي، وأكفأ الاستشاريين المتخصصين الحاصلين على أرفع الشهادات في الأمراض الباطنية والكلى، وفريق تمريضي وأخصائيين اجتماعيين، ويقدم خدمات رعاية صحية تتسم بالشمول وتتوافق مع المعايير العالمية، للحالات الحرجة والطارئة والمزمنة، في بيئة تتميز بتوفر أعلى مستويات الخصوصية والراحة للمريض أثناء تلقيه العلاج.
إذ يتسع المركز لـ"20" غرفة غسيل كلوي مستقلة ومُجَهزة بأحدث التقنيات، ومصممة ومجهزة وفقاً لأعلى المقاييس، التي تضمن الراحة التامة، ويشرف على كل مراجع طاقم تمريضي خاص، وكذلك يضم المركز غرفتين (Negative Pressure Room) لمرضى الأمراض التنفسية ومثلها للمصابين بالتهاب الكبد الوبائي من النوع (C)، وغرفة للنوع (B)، بالإضافة إلى أن الغرف تتميز باطلالات خارجية مميزة، تساعد في الشعور بالراحة والاسترخاء أثناء تقديم العلاج والغسيل، وتحتوي كل غرفة على سرير منفصل بجانب جهاز الغسيل الكلوي، ونظام صوتي ومرئي متطور يتيح للمرضى مشاهدة عدة قنوات تلفزيونية متنوعة، وخدمات إنترنت مجاني.
إضافة إلى أن المركز يؤمن أعلى مستوى من الراحة والخصوصية للمريض أثناء تلقيه العلاج. فضلاً عن أنه مجهز بأحدث التقنيات كأجهزة الغسيل الكلوي "GAMBRO"، التي تعد من أفضل تقنيات الغسيل الكلوي وأحدثها على مستوى العالم، وتتميز بالكفاءة ودرجات سلامة عالية، وهي مجهزة بشاشة كبيرة ترصد جرعة غسيل الكلى وجميع المؤشرات، بما في ذلك المؤشر الخاص بقياس ضغط الدم الآلي، كما تم تأمين فلاتر خاصة بالغسيل الدموي ذات كفاءة عالية، من كبرى الشركات العالمية، إضافة إلى المراقبة الدقيقة لجميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى حدوث تلوث بكتيري، أو فيروسي أو كيماوي، إذ إنها تعمل على مدار 24 ساعة يوميًّا لاستقبال الحالات الطارئة.
ويوفر المركز حزمة من الخدمات ، كعلاج أمراض الكلى الحادة والمزمنة، والمتابعة قبل وبعد زراعة الكلى، وعلاج حالات كالحصى الكلوية واضطرابات أملاح ومستوى الحموضة بالدم، وفضلاً عن تشخيص ومتابعة وعلاج ارتفاع ضغط الدم الثانوي والأساسي، وتقديم الرعاية لمصابي الفشل الكلوي الحاد، وتقييم وعلاج مرضى التهاب الكلى، واضطرابات التوازن الحمضي القاعدي أو كليهما، والقصور الكلوي المتقدم، وتشخيص وعلاج أمراض العظام كلوية المنشأ، وغيرها من الحالات، بجانب توفير الأدوية الأساسية التي يحتاجها المريض، قبل وأثناء وبعد جلسات الغسيل، كما أن تقارير المريض الطبية تصل إلى الغرفة عند الطلب، بالإضافة إلى تخصيص كرسي مريح للمرافق، مع تقديم وجبتي فطور وغداء أثناء الجلسة التي تستغرق نحو خمس ساعات، إضافة إلى أن المستشفى يخصص مواقف سيارات خاصة لمراجعيه.
وفي نهاية جلسة الغسيل يتم تقديم المشورة الصحية والارشادات الطبية الخاصة، عبر فريق التمريض وأخصائيي التغذية، كما يتم متابعة المرضى من قِبَل أخصائيي التغذية بشكل دوري، مع إمكانية إجراء الفحوصات اللازمة في المركز، دون الحاجة إلى إرسال المريض إلى قسم آخر، وتزويد المرضى بالمعلومات اللازمة حول نظامهم الغذائي ودعمهم اجتماعيًّا.