"غسيل الكلى" بمستشفى الدكتور سليمان الحبيبب بالخبر.. رعاية صحية متميزة وآمنة وخصوصية عالية

ويوفر المركز حزمة من الخدمات ، كعلاج أمراض الكلى الحادة والمزمنة، والمتابعة قبل وبعد زراعة الكلى، وعلاج حالات كالحصى الكلوية واضطرابات أملاح ومستوى الحموضة بالدم، وفضلاً عن تشخيص ومتابعة وعلاج ارتفاع ضغط الدم الثانوي والأساسي، وتقديم الرعاية لمصابي الفشل الكلوي الحاد، وتقييم وعلاج مرضى التهاب الكلى، واضطرابات التوازن الحمضي القاعدي أو كليهما، والقصور الكلوي المتقدم، وتشخيص وعلاج أمراض العظام كلوية المنشأ، وغيرها من الحالات، بجانب توفير الأدوية الأساسية التي يحتاجها المريض، قبل وأثناء وبعد جلسات الغسيل، كما أن تقارير المريض الطبية تصل إلى الغرفة عند الطلب، بالإضافة إلى تخصيص كرسي مريح للمرافق، مع تقديم وجبتي فطور وغداء أثناء الجلسة التي تستغرق نحو خمس ساعات، إضافة إلى أن المستشفى يخصص مواقف سيارات خاصة لمراجعيه.