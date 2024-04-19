رابطة العالم الإسلامي: رفض قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة عَقبة كبرى في طريق السلام

وفي بيانٍ للأمانة العامة، أكّدَت الرابطة أن تعطيل قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين يفاقِمُ من معاناة شعبها المظلوم، ويشجّع تعنُّت الاحتلال على استمرار انتهاكاته قواعد القانون الدولي دون رادعٍ، ويمثّل عَقبةً كبرى في طريق السلام العادل والشامل الذي ينشده الجميع.