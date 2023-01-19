"الاقتصاد" تتعاون مع UpLink للتصدي لمخاطر الأمن الغذائي في المناطق القاحلة

وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي يعاني فيه اليوم نحو 828 مليون إنسان من الجوع، بينما يعاني 2.3 مليار إنسان من مخاطر الأمن الغذائي، كما أنّ هناك 3.1 مليارات إنسان على مستوى العالم عاجزون عن تحمل تكاليف النظام الغذائي الصحي، وتشير التقديرات إلى أنّ 700 مليون شخص سينزحون عن مواطنهم بسبب الجفاف بحلول عام 2030.