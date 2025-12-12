رجل أعمال صيني: مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل نافذة عالمية تعكس قوة التراث السعودي

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل حضورًا دوليًا لافتًا، تمثّل في زيارة رجل الأعمال الصيني هارون، الذي أكد أن المهرجان بات منصة عالمية تستقطب المهتمين بالتراث والثقافة من مختلف دول العالم.
وقال هارون إنه سمع كثيرًا عن المهرجان قبل قدومه، ما دفعه لحضور الفعالية عن قرب، واصفًا الحدث بأنه "كرنفال عالمي" يستحق الإعجاب والزيارة.
وأشار إلى أن تطور قطاع الإبل يعكس اهتمام القيادة السعودية بالموروث الوطني، موجهًا شكره لرئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين على الجهود التي أسهمت في الارتقاء بالمهرجان وتحويله إلى مقصد يجمع الزوار من مختلف الجنسيات.
وأضاف أنه اطّلع على القيمة السوقية الكبيرة لفئات الإبل، والتي تتجاوز عشرة ملايين ريال، معتبرًا ذلك عاملًا يعزز المنافسة ويسهم في الحفاظ على جودة السلالات.
وكشف هارون عزمه المشاركة في الشوط الدولي خلال الأعوام المقبلة، خصوصًا في لون "الوضح"، بعد ما شاهده من تنظيم دقيق وبيئة تنافسية تعزز مكانة المهرجان عالميًا، مؤكدًا أن استمرار هذه الجهود يجعل من المهرجان واجهة حضارية تُظهر عمق التراث السعودي للعالم.