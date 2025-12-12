رجل أعمال صيني: مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل نافذة عالمية تعكس قوة التراث السعودي

وكشف هارون عزمه المشاركة في الشوط الدولي خلال الأعوام المقبلة، خصوصًا في لون "الوضح"، بعد ما شاهده من تنظيم دقيق وبيئة تنافسية تعزز مكانة المهرجان عالميًا، مؤكدًا أن استمرار هذه الجهود يجعل من المهرجان واجهة حضارية تُظهر عمق التراث السعودي للعالم.