شركة أسواق التميمي تستحوذ بالكامل على شركة الراية الغذائية

وتأسست "شركة الراية للأغذية" في عام 1991 بافتتاح متجرها الأول في جدة، واستمرت في النمو لتصبح سلسلة متاجر إقليمية رائدة تضم أكثر من 51 متجرًا منتشرًا في أكثر من 20 مدينة في المنطقة الغربية، الشمال الغربي، والجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية. وفي عام 2012، استحوذت ليفانت كابيتال على 75% من أسهم شركة الراية وقادت عملية هيكلة الشركة وتطوير فريق إدارتها المستقل. خلال فترة استثمار ليفانت كابيتال، ضاعفت الشركة حجم متاجرها من 23 إلى 51 متجرًا وزادت مساحة مبيعاتها بمقدار 2.5 مرة.