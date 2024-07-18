فتح باب القبول ببرامج الدبلومات العليا والتأهيلية بجامعة الحدود الشمالية

أعلن معهد البحوث والاستشارات في جامعة الحدود الشمالية فتح بوابة القبول الإلكترونية للراغبين في الالتحاق ببرامج الدبلومات العليا والتأهيلية المسائية (المدفوعة) للعام الجامعي 2024- 2025 م ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21 يوليو 2024م حتى 4 أغسطس للعام الجاري.
وأوضحت الجامعة أن الدبلومات المتاحة ما بعد البكالوريوس (دبلوم عالي) ستة دبلومات هي دبلوم الإرشاد الأسري، ودبلوم المسؤولية الاجتماعية، ودبلوم الأمن السيبراني، ودبلوم المحاماة، ودبلوم إدارة المشاريع، ودبلوم في الإحصاء التطبيقي وإدارة البيانات.
فيما أتاحت خمسة دبلومات ما بعد الثانوية العامة (التأهيلية) وهي: دبلوم السلامة والصحة المهنية، ودبلوم التعقيم، ودبلوم علوم الحاسب التطبيقي وبرمجة تطبيقية، ودبلوم تسويق، ودبلوم تقنية برمجة وقواعد البيانات، داعيةً الراغبين في التسجيل للاطلاع على شروط القبول والخطة الدراسية عبر زيارة مواقع بوابة الأعمال لمعهد البحوث والاستشارات بالجامعة.