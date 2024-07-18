فتح باب القبول ببرامج الدبلومات العليا والتأهيلية بجامعة الحدود الشمالية

فيما أتاحت خمسة دبلومات ما بعد الثانوية العامة (التأهيلية) وهي: دبلوم السلامة والصحة المهنية، ودبلوم التعقيم، ودبلوم علوم الحاسب التطبيقي وبرمجة تطبيقية، ودبلوم تسويق، ودبلوم تقنية برمجة وقواعد البيانات، داعيةً الراغبين في التسجيل للاطلاع على شروط القبول والخطة الدراسية عبر زيارة مواقع بوابة الأعمال لمعهد البحوث والاستشارات بالجامعة.