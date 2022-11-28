جدول المقابل المالي للفحص الفني الدوري للمركبات يحدِّد فحص السيارات الخاصة بـ100 ريال

ووفقًا للجدول، تقرَّر أن يكون المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص لإجراء الفحص الفني الدوري للسيارة الخاصة وسيارة الأجرة 100 ريال، فيما سيكون المقابل المالي لإعادة الفحص للسيارة الخاصة وسيارة الأجرة 33 ريالاً.