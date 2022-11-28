جدول المقابل المالي للفحص الفني الدوري للمركبات يحدِّد فحص السيارات الخاصة بـ100 ريال

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل أيام قليلة، وتضمَّن الموافقة على جدول المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات.
ووفقًا للجدول، تقرَّر أن يكون المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص لإجراء الفحص الفني الدوري للسيارة الخاصة وسيارة الأجرة 100 ريال، فيما سيكون المقابل المالي لإعادة الفحص للسيارة الخاصة وسيارة الأجرة 33 ريالاً.
وحدَّد الجدول المقابل المالي للفحص وإعادة الفحص للدراجات الآلية والحافلات والنقل والمقطورات ونصف المقطورات ومركبات الأشغال العامة.