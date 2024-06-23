التخصيص في 9 يوليو.. بدء الاشتراك بإصدار يونيو لمنتج "صح" بعائد 5.55%

بدأ اليوم (الأحد)، الاشتراك في إصدار شهر يونيو لمنتج "صح" للصكوك الحكومية والمخصّص للأفراد، وهو عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن حكومة المملكة من خلال وزارة المالية، ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدَّيْن.