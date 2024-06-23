التخصيص في 9 يوليو.. بدء الاشتراك بإصدار يونيو لمنتج "صح" بعائد 5.55%

بدأ اليوم (الأحد)، الاشتراك في إصدار شهر يونيو لمنتج "صح" للصكوك الحكومية والمخصّص للأفراد، وهو عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن حكومة المملكة من خلال وزارة المالية، ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدَّيْن.
وتمّ تحديد نسبة العائد عند 5.55%، وسيتم التخصيص في 9 يوليو، فيما ستكون فترة الاسترداد من يوم 14 يونيو حتى 17 يوليو، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في يوم 21 يوليو.
وينتهي الاشتراك في إصدار يونيو بعد غدٍ (الثلاثاء)، بحد أدنى ألف ريال، وهو ما يعادل قيمة صك واحد، وبحد أقصى 200 ألف ريال لمجموع الإصدارات لكل فرد خلال مدة البرنامج.
كما تمّ تخصيص منتج "صح" للأفراد، بعوائد مجزية يتم طرحها بشكلٍ شهري حسب تقويم الإصدارات، وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائدٍ ثابتٍ، وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق).