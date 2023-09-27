وزارة الشؤون الإسلامية تُسَلم 50.000 ألف نسخة هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف لجمهورية كازاخستان

يشار إلى أن هذه الهدية هي الدفعة الثانية التي تم تسليمها لهذا العام؛ حيث تم تسليم الدفعة الأولى في 31 مايو 2023م بعدد (36.500) ليصل إجمالي ما تم تسليمه إلى (86.500).. وتُعد هذه الهدية من البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع سفارات المملكة بالخارج، ويتم من خلالها توزيع ملايين من نسخ المصحف الشريف وترجمة كلمات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة عالمية، ويحظى البرنامج باهتمام وتقدير كبير من المسلمين في العالم، وتثمين لدور القيادة الرشيدة في دعم البرنامج.