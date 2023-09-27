وزارة الشؤون الإسلامية تُسَلم 50.000 ألف نسخة هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف لجمهورية كازاخستان

سلّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من المصاحف الشريفة وترجمة معاني آيات القرآن الكريم، والبالغ عددها (50.000) ألف نسخة من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، للإدارة الدينية بجمهورية كازاخستان؛ وذلك في مقر الإدارة بالعاصمة نور سلطان، بحضور مفتي كازاخستان الشيخ نوريزي حاج تاغانولي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كازاخستان الأستاذ فيصل بن حنيف القحطاني، وممثل وزارة الشؤون الإسلامية الأستاذ طلال بن ضيف الله المالكي.
وأوضح السفير القحطاني أن هذه الهدية تعكس حرص القيادة الرشيدة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- على تلمس احتياجات المسلمين في أنحاء العالم.
من جانبه أكد مفتي كازاخستان أن العلاقة وثيقة بين المملكة وكازاخستان ومنذ سنوات عديدة؛ مشيدًا بتحسن العلاقات الدينية بين البلدين.. كما عبّر عن شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين على هذه الهدية القيمة، سائلًا الله التوفيق والسداد على ما يقومون به من أعمال صالحة لخدمة الإسلام والمسلمين.
يشار إلى أن هذه الهدية هي الدفعة الثانية التي تم تسليمها لهذا العام؛ حيث تم تسليم الدفعة الأولى في 31 مايو 2023م بعدد (36.500) ليصل إجمالي ما تم تسليمه إلى (86.500).. وتُعد هذه الهدية من البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع سفارات المملكة بالخارج، ويتم من خلالها توزيع ملايين من نسخ المصحف الشريف وترجمة كلمات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة عالمية، ويحظى البرنامج باهتمام وتقدير كبير من المسلمين في العالم، وتثمين لدور القيادة الرشيدة في دعم البرنامج.