بأغلبية الأصوات.. "مطارات الرياض" ترأس لجنة الموارد البشرية في مجلس المطارات الدولي

أعلن مجلس المطارات الدولي (ACI) بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط عن تولي شركة مطارات الرياض رئاسة لجنة الموارد البشرية التابعة للمجلس.
جاء ذلك بعد التصويت بالأغلبية من قبل أعضاء اللجنة، مما يبرز التقدير الدولي لقدرات الشركة وخبراتها على صعيد الجهود المبذولة لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة؛ بغرض الاستفادة من تجارب وخبرات الدول الأعضاء في تطوير المطارات والعمليات وفقًا لأحدث المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع ما تبذله الشركة من جهود لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران بهدف جعل القطاع رائدًا في الشرق الأوسط من خلال تطوير مطارات محورية عالمية في المملكة العربية السعودية.
يُذكر أن مجلس المطارات الدولي (ACI) هو منظمة عالمية غير ربحية تأسست في عام 1991؛ بهدف تعزيز التعاون بين مطارات العالم المختلفة، والعمل على تطوير معايير الأداء وتعزيز السلامة والكفاءة في صناعة الطيران، حيث يضم المجلس في عضويته أكثر من 2.000 عضو يمثلون أكثر من 1.800 مطار في 180 دولة، كما يعمل المجلس على تقديم الدعم لأعضائه في مختلف مجالات التشغيل والإدارة والتطوير.