بأغلبية الأصوات.. "مطارات الرياض" ترأس لجنة الموارد البشرية في مجلس المطارات الدولي

يُذكر أن مجلس المطارات الدولي (ACI) هو منظمة عالمية غير ربحية تأسست في عام 1991؛ بهدف تعزيز التعاون بين مطارات العالم المختلفة، والعمل على تطوير معايير الأداء وتعزيز السلامة والكفاءة في صناعة الطيران، حيث يضم المجلس في عضويته أكثر من 2.000 عضو يمثلون أكثر من 1.800 مطار في 180 دولة، كما يعمل المجلس على تقديم الدعم لأعضائه في مختلف مجالات التشغيل والإدارة والتطوير.