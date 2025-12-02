مساعدات إنسانية سعودية متعددة في اليمن والسودان وأفغانستان بدعم من مركز الملك سلمان

كما قدّم مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا في اليمن خدماته لـ(1.783) فردًا خلال أسبوع واحد، شملت الفحص في مطارات ومنافذ حدودية دون تسجيل إصابات، إضافة إلى تنفيذ (292) جلسة توعوية استفاد منها (6.223) فردًا، مع دعم المرافق الصحية بالإمدادات والمستلزمات الوقائية.