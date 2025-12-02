مساعدات إنسانية سعودية متعددة في اليمن والسودان وأفغانستان بدعم من مركز الملك سلمان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الإنسانية والإغاثية خلال الأيام الماضية، مقدّمًا حزمة من المساعدات التي استفاد منها الآلاف في عدد من الدول، شملت قطاعات الغذاء والصحة والإيواء والتأهيل الطبي.
ففي أفغانستان، وزّع المركز (300) حقيبة إيوائية في مديرية سوكي بولاية كنر، استفادت منها (300) أسرة تضم (1.800) فرد، ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمتضرري الزلزال، دعمًا للأسر الأكثر احتياجًا في المناطق المتأثرة.
وفي اليمن، وزّع المركز (1.000) كرتون تمر في مديريتي الوادي ومأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها (6.000) فرد من الفئات الأشد احتياجًا، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور للعام 2025م.
كما قدّم مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا في اليمن خدماته لـ(1.783) فردًا خلال أسبوع واحد، شملت الفحص في مطارات ومنافذ حدودية دون تسجيل إصابات، إضافة إلى تنفيذ (292) جلسة توعوية استفاد منها (6.223) فردًا، مع دعم المرافق الصحية بالإمدادات والمستلزمات الوقائية.
وفي السودان، وزّع المركز (470) سلة غذائية في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر، استفادت منها (470) أسرة، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي لعام 2025.
وفي جانب الرعاية التأهيلية، قدّم مركز الأطراف الصناعية في محافظة تعز اليمنية، بدعم من المركز، خدماته الطبية لـ(564) مستفيدًا خلال شهر نوفمبر الماضي، شملت تصنيع وتركيب الأطراف، والعلاج الطبيعي، والاستشارات التخصصية، بإجمالي (2.113) خدمة طبية.
وتأتي هذه الجهود المتواصلة امتدادًا للدور الإنساني والإغاثي الذي تضطلع به المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعوب المتضررة وتعزيز الاستجابة العاجلة للاحتياجات في مختلف أنحاء العالم.