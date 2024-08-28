وزارة التعليم تنظّم لقاءً تعريفياً للمعلمين الصينيين بعد قدومهم للمملكة

وتضمّن اللقاء التعريفي الذي تمتد فعالياته على مدى أسبوع، تنظيم مجموعة من ورش العمل؛ لتعريف المعلمين الجدد بنظام التعليم في المملكة، وتنظيم زيارات ميدانية لأهم المعالم الثقافية والحضارية، إلى جانب فعاليات خاصة للتعريف بالثقافة السعودية، بالتعاون مع المشروع الوطني (سلام) للتواصل الحضاري، إضافة إلى جولات سياحية متعدّدة.