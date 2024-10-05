بداية من الغد.. 15 ريالاً على شحنات الأفراد الواردة من المتاجر الإلكترونية بالخارج

وتشمل الخدمات الجمركية للصادرات التي تمّ إلغاء المقابل المالي عنها "خدمة معالجة البيانات الجمركية، وختم الرصاص، وخدمات الحمالة في المنافذ البرية، والفحص بالأشعة، وتبادل معلومات البيانات الجمركية، وتبادل تحليل العينات بالمختبرات الخاصة".