ما بين رياح وأمطار.. توقعات بحالة تقلبات جوية بالمملكة الأسبوع الجاري

كشفت توقعات مناخية عن تأثر المملكة بعدد من التقلبات الجوية ما بين نشاط الرياح وسقوط أمطار في بعض المناطق، خلال الأسبوع الجاري.
ووفق "طقس العرب" هناك فرص لهطول زخات رعدية ومحلية على أجزاء من جنوب غرب المملكة بشكل يومي وهبوب رياح شمالية نشطة مع هبات قوية تعمل على إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية بشكل ملحوظ على أجزاء من الشرقية يوم الأحد.
ويتوقع حالة من عدم الاستقرار، غدًا الاثنين، على أجزاء من غرب ووسط المملكة، وتستمر إلى الثلاثاء، وقد تمتد إلى أجزاء من شرق المملكة.
ومن المنظر أيضًا أن تستمر حالة عدم الاستقرار على أجزاء من غرب ووسط وشرق المملكة يومي الأربعاء والخميس وتمتد إلى شمال المملكة، الخميس.